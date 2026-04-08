رزيق ينصّب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للاستيراد

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، على مراسم تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للاستيراد.

وجرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة، وبحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

وبالمناسبة، أكد رزيق أن إنشاء مجلس التوجيه يشكل خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في مجال الاستيراد، بما يسمح بإرساء مقاربة أكثر نجاعة.

كما شدّد رزيق على أهمية اعتماد آليات متابعة وتقييم فعالة لعمل الهيئة الجزائرية للاستيراد. بما يسهم في تحسين أداء منظومة الاستيراد وتكييفها مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.