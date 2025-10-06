رزيق وواضح يتفقان على آلية جديدة لمرافقة المؤسسات الناشئة في عمليات الاستيراد

عقد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الاثنين، جلسة عمل مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، نورالدين واضح، خصِّصت لمناقشة المسائل المتعلقة بعملية الاستيراد الخاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغّرة، وذلك بحضور إطارات من الوزارتين.

وحسب بيانٍ لوزارة التجارة الخارجية، تم خلال الجلسة عرض ومناقشة مختلف الانشغالات المرتبطة بمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغّرة في تنفيذ برامجها الاستثمارية. وتمويل احتياجاتها من المواد المستوردة الضرورية لتجسيد مشاريعها الميدانية.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تشكيل فوج عمل مشترك بين الوزارتين، يتولى صياغة التوصيات العملية الكفيلة بمرافقة هذه المؤسسات من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بما يضمن تهيئة بيئة ملائمة لنموها واستدامتها، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.