رزيق يحل بسطيف لإطلاق شحنة صادرات جزائرية نحو عدة دول

حل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، سهرة الأربعاء، بولاية سطيف، في زيارة عمل،وكان في استقباله والي الولاية، مصطفى ليماني، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات الأمنية والمدنية.

وسيشرف الوزير، غداً الخميس 12 فيفري، على إطلاق عملية تصدير شحنة من المنتجات الجزائرية نحو عدد من البلدان.

كما سيشرف الوزير بالمناسبة على افتتاح معرض الأواني والأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة والمنتجات البلاستيكية، المنظم بالولاية تحت شعار “جودة محلية وآفاق تصديرية واعدة”.