رسائل الأوفياء أختك ثم أختك

رسالة تحمل بين سطورها أسمى القيم الإنسانية، من أخ خسر أخته فخسر معنى الحياة معها، يوجهها لكل رجل له أخت يدعوه للحفاظ عليها، فهن كشقائق النعمان، رفقتهن جميلة ووجودهن راحة للقلب وسكينة، وفي فحو رسالته يقول: إن من أسمى العلاقات على وجه الأرض علاقة الأخ بأخته، فهذه الأخيرة ترى في الأخ الحماية والأمان، لهذا دعا الإسلام إلى الدفاع عن الأخت وصيانة حقوقها، إذا ما أراد زوجها أن يظلمها أو يهينها، فإذا رجعت مطلقة إلى بيت أخيها، فعليه أن يكرمها، والقيام على شؤونها، فالإسلام لم يغفل حقوق المرأة كأخت، بل أكدها ودعا إلى صيانتها، ومن هذه الحقوق:

رسائل الأوفياء أختك ثم أختك

حسن إعالتها والإنفاق عليها:

فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو ابنتان، أو أختان، فأحسن صحبتهن، واتقى الله فيهن فله الجنة» (رواه الترمذي). فانظر أخي إلى الأجر العظيم إن أنت كنت بأختك رفيقا.

حق الأخت في الصلة:

فكم من أخ لا علاقة له بأخته إلا من خلال الهاتف، وكم من أخ يضيق ذرعًا بأخته لمجرد حضورها لزيارته، والله تعالى يقول: “فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ”، فمن واجبك أن تحبها وتحميها وتصل الرحم بها، حتى تشعر بالقوة والأمان في حياتها.

رسائل الأوفياء أختك ثم أختك

حق الأخت في الميراث:

نص الإسلام كذلك على حق الأخت في الميراث وصيانته وأكدت السنة النبوية على ذلك، يقول الله تعالى: “وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ” واتفق الفقهاء على أن المقصود هنا هم الأخوة والأخوات لأم، فما بالك بحق الأخت الشقيقة التي لها شرعًا نصف نصيب أخيها من مال أبيها أو أمها؟ لذا وجب صيانة حق الأخت في الميراث وعدم المساس به.