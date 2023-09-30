رسائل تهنئة للجمركيين “الخدامين” والأولوية في الترقية تعطى لهم

سيحصل أعوان الجمارك مستقبلا على رسائل تهنئة موقعة من طرف المدير العام. من أجل تحفيزهم على العمل الأكثر وتكثيف المجهودات لمكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات. وهي مراسلات ستؤخذ بعين الاعتبار في الترقيات إلى مناصب عليا وفي طلبات التحويلات.

تحصلت “النهار أنلاين” على وثيقة رسمية، صادرة عن الوافد الجديد للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، بعث بها إلى مختلف الإطارات والمدراء المركزيين بتاريخ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، تمحورت حول تقييم مجهودات المصالح العملياتية، والعمل على تحفيزهم أكثر، من خلال تلقي رسائل تهنئة موقعة من طرفه، عند قيامهم بتدخلات نوعية، تكون فردية أو جماعية.

وتنص المراسلة، على أن الرسائل ستحرر بصفة منتظمة لفائدة الذين سجلوا نتائج ايجابية عند مكافحتهم لتهريب المخدرات وتهريب الأموال بالأموال الصعبة، إضافة إلى عمليات أخرى تتعلق بالمراقبة والحجز.

وأكد المدير العام، على أن هذا النوع من الرسائل التشجيعية والتحفيزية، سيؤخذ بعين الاعتبار طلبات التحويلات والترقيات إلى مناصب عليا.

ووجهت المراسلة، إلى المدراء الجهويين للجمارك والمفتشون العامون للمصالح الجمركية والمدراء المركزيين ومدراء الدراسات ومدراء المراكز الوطنية للجمارك.