رسائل مسربة لوزير بريطاني سابق بثت الذعر حول العالم

كشفت رسائل “واتساب” مسربة في بريطانيا، طريقة تعامل وزارة الصحة في البلاد، مع وباء كورونا. وكيف كان الوزير المسؤول على القطاع، مات هانكوك، يسعى بشكل مقصود إلى إخافة الناس وبث الفزع بينهم. حتى يمتثلوا لإجراءات الوقاية من “كوفيد 19”.

وسربت صحيفة “ديلي تيليغراف” البريطانية، أكثر من 100 ألف رسائل جرى تبادلها عبر منصة “واتساب”. وبعضها لهانكوك الذي تولى وزارة الصحة في بريطانيا بين جويلية 2018 وجوان 2021.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، فإن الرسائل التي جرى تسريبها، وسط ضجة كبرى، تميط اللثام عن 5 أمور بارزة في فترة الجائحة.

وقال هانكوك لمعاونيه إنه أراد أن يبث الرعب في نفوس الجميع حتى يضمن الامتثال لقيود الوقاية من كورونا. مثل التباعد ونحو ذلك.

وبعد ذلك، تطرق الوزير وآخرون إلى كيفية الاستفادة من الإعلان عن متحورات الفيروس مثل “ألفا” و”كنت”. لأجل إخافة الناس إلى أقصى حد.

كما أظهرت الرسائل خلافا بين هانكوك من جهة، وريشي سوناك من جهة أخرى. وقد كان مستشارا في تلك الفترة، في ذورة فترة كورونا.

ولم يكن هانكوك، حينها، راضيا عن خطة من سوناك لأجل دعم المطاعم التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها خلال فترة كورونا.

وبدا أن هانكوك كان خائفا من أن تؤدي خطة دعم المطاعم إلى زيادة انتشار العدوى. لا سيما أن البلاد كانت من بين الأكثر تأثرا بالمرض.

كما كشفت الرسائل أن هانكوك طلب الاستغناء عن جيرمي فاراي، الذي كان يشغل عضوية لجنة الحكماء العلمية التابعة للحكومة. وكانت مهمتها ممثلة في تقديم المشورة.

ولم يخف هانكوك انزعاجه من العالم البريطاني، واصفا إياه بالثرثار الذي يتحدث كثيرا. قائلا إنه لا يحظى بمكانة كبرى وسط العلماء المرموقين.

ويرتقب أن يتولى فاراي، الذي تحدث عنه هانكوك، بشكل سيء، مهمة كبير العلماء بمنظمة الصحة العالمية خلال العام الجاري.