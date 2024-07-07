رسائل نصية.. جديد التسجيل في عدل 3

أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أعلنت فيه أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج عدل 3 سيتلقون رسالة SMS تؤكد نجاح عملية التسجيل.

وجاء في البيان، “تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، كافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج صيغة البيع بالإيجار عدل 3 والمقدر عددهم حتى الآن بـ 510.817 أنهم سيتلقون رسالة نصية sms تؤكد نجاح عملية تسجيلهم في البرنامج.”

كما ذكرت وكالة عدل الجميع بأن منصة التسجيل https://aadl3inscription2024.dz/ ستبقى حيز الخدمة إبتداءً من الساعة 08:00 صباحا الى غاية الساعة 18:00 مساءً كل يوم حتى يتمكن كل مواطن من التسجيل. يضيف المصدر نفسه.