رسائل SMS تحلّ لغز حرائق الغابات في تيبازة

وكيل الجمهورية في محكمة شرشال يكشف حقائق صادمة خلال ندوة صحافية

أشخاص من الخارج حوّلوا أموالا بـ”الدوفيز” لمتورطين في الحرائق

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال في تيبازة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها، أمس، للحديث عن نتائج التحقيقات حول الحرائق الأخيرة التي ضربت المنطقة، عن حقائق صادمة ومثيرة توصل إليها محققو الدرك والشرطة.

وكان من جملة ما كشف عنه وكيل الجمهورية، هو أن التحقيقات قادت إلى اكتشاف وجود محرّضين من خارج الوطن، إلى جانب تقاضي مرتكبي بعض الحرائق أموالا بالعملة الصعبة، جرى تحويلها إلى حساباتهم عبر بنك “ويسترن يونيون”.

وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، إن كل الحرائق الأخيرة التي شهدتها جبال وغابات تيبازة، كانت متعمدة، وتم توقيف مرتكبيها، مضيفا بأنه تم توقيف 19 شخصا مشتبها فيهم تورّطوا في هذا الفعل الإجرامي، وهم أربع مجموعات.

وراح وكيل الجمهورية يسرد تفاصيل ما توصلت إليه التحقيقات، بالقول إن المجموعة الأولى من المشتبه فيهم، تمثلت في 3 أشخاص موقوفين، تورطوا في التحريض على إضرام النيران، وكشفت التحقيقات معهم عن الدوافع التي أدّت بهم إلى ذلك.

وأوضح وكيل الجمهورية، بأن المحققين حجزوا لدى المجموعة الأولى قارورات غاز وصور فوتوغرافية لعمليات الحرق، إلى جانب هواتف نقالة، عُثر في أحدها على رسائل نصية مع جهات من الخارج.

وراح ممثل النيابة يفجّر “قنبلة”، عندما كشف بأن تلك الرسائل النصية تحدثت عن تحويل أموال بالعملة الصعبة من الخارج باستعمال بنك “ويسترن يونيون”.

وبناءً على ذلك، جرت متابعة أفراد المجموعة الأولى بجناية ارتكاب أعمال تخريبية، جناية المساس بأمن الدولة، جناية وضع النار في أملاك أدت إلى الإضرار بممتلكات الخواص للدولة والوفاة.

أما المجموعة الثانية، وعددهم 8 أشخاص، فقد كشفت التحقيقات بأنهم قاموا بعد تحريض من أفراد المجموعة الأولى، بإضرام النار عمدا في الغابات، مما أدى إلى إتلاف أملاك الغير ومصرع شخصين.

وتمت متابعة أفراد تلك المجموعة بجناية الأعمال التخريبية وجناية وضع النار في أموال مملوكة للغير.

أما المجموعة الثالثة، وتتألف من 5 أشخاص، فقد بيّنت التحقيقات بأنهم قاموا بطريقة عمدية بإشعال النار في منازلهم، وذلك بهدف الحصول على إعانات مالية من الدولة، بعد الزعم بأنهم راحوا ضحية حرائق الغابات.

أما المجموعة الرابعة، فعددهم 3 أشخاص، كشفت التحقيقات بأنهم قاموا بتحريض مواطنين عن طريق “الفايسبوك” والبثّ المباشر بالدعوة إلى التجمهر.

وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، بأنه تم التماس الإيداع لـ 19 متهما في افتعال حرائق غابات ڤوراية، والتماس الأمر بالقبض الدولي ضدّ 4 متهمين متواجدين في الخارج.