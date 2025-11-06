رسالة إلى حواء..كيف تكوني اجتماعية وسيدة راقية

إن تكوين علاقات اجتماعية جيدة مهارة تحتاج منا الذكاء والفطنة، فحب الغير واحترامهم أمر ضروري لحياة طيبة تُشعرنا بالراحة، خاصة ان الإنسان اجتماعي بطبعه، وهذه فطرة جبلنا عليها في المقام الأول، لكن هناك من لا يمتلك تلك المهارات الاجتماعية لتكوين علاقات سلسة وطيبة، ومن أجل النجاح فيها نقترح عليك سيدتي هذه الخطوات فاتبعيها:

كوني ودودة:

فالتحدث بودّ ولطف مع الآخرين يزيل الحواجز والحرج، ويجعلكِ تكسبين حب من حولك وتندمجين بسهولة معهم.

تخلصي من التوتر والقلق:

التوتر والقلق يجعل الأشخاص يتصرفون عكس طبيعتهم، كلما تخلصت من التوتر والقلق في التعامل مع المحيطين، زاد ذلك من التقارب والاندماج الطبيعي.

كوني أنت المبادرة إن لزم الأمر:

تحلي بالجرأة والمبادرة في التعرف إلى المحيطين بكِ، سواء كانوا زملاء في العمل أو جيرانًا في السكن، وكوني لطيفة وتلقائية وراعي الحدود الشخصية في التعامل معهم.

شاركي في المناسبات الاجتماعية:

المشاركة في المناسبات الاجتماعية يجعلكِ تتعرفين إلى المحيطين بكِ أو ربما تكسبين علاقات جديدة ومفيدة.

كوني مستمعة جيدة:

كوني منصتة ومستمعة جيدة، وبالمقابل كوني متحدثة لبقة وراعي إتيكيت الحديث والتعامل برقي ومودة، الاستماع للآخرين بحب واهتمام يجعلكِ تكتسبين ودهم وثقتهم وصداقاتهم.

تحلي بالتلقائية ولا تتصنعي:

بمعني أن تكوني على طبيعتك دون تكلف أو تصنع في الحديث أو الفعل، مع مراعاة مشاعر الآخرين والحديث معهم بتلقائية ومحبة، وهذا يجعل منك شخصية اجتماعية ودودة.

كوني مجاملة:

لا مانع من المجاملات الاجتماعية التي تجعلكِ تتقربين من الآخرين وتذيبين المسافات، وتفتح أبواب جديدة للعلاقات الإنسانية.

تعلمي لغة الجسد:

تعرفي إلى لغة الجسد وكيف تخلقين انطباعًا مميزًا عنكِ لدى الآخرين، مثل حركة اليد وطريقة الحديث وتعبيرات الوجه وحركة اليدين.

كوني مرنة:

تحلي أيضًا بالمرونة في تقبل العادات والتقاليد المغايرة لكِ، كوني مرنة في تقبل طباع المحيطين بكِ وإيجاد طريقة للتعامل معهم، المرونة من أهم صفات الشخصية الاجتماعية.