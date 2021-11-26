رسالة إلى حواء

من ثغرِ الوردِ الباسم كوني الأجمل وفي أروقة زوايا قلبك أضيء أنوار العالم. تُنيرُ ما يُمكن أن يُطفئه الوقت من حُزن وألم وعثراتٍ التي تُصادفها في حياتها لكل حواء اصنعي حنانك كإنسانة قوية في كُل حالات الضُعفِ وارسمي فورا البهجة في قلبك.

حيث لا تكوني عادية كوني غيمة أو بقعة نور أو قطرات من المطر على أطراف أوراق الزهر، فأنت استثنائية مُقتبسة من الجنة. ولأنك تستحقين أن يتباهى بك من حولك كما يرونك انتصارا.

وكوني مثل النجمة لا تقبل أن يضيئها أحدهم مثلما لا تقبل أن يطفئها غريب،وكوني بعيدة بقربك الراقي وحافظي على نفسك،كما اعتني بمناعتك وتجنبي الألم لا تدعي له سبيلا لأن يدمرك.

رسالة إلى حواء

أتخشين الخيبة إذا تجنبي الثقة العمياء منذ البداية، ولكن كوني دوما بالقرب ممن يحبك دائما، وخففي عنهم ضجيج الحياة واخبريهم أن لا شيء سيئ وأنت بالقرب منهم.

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