رسالة إلى كل حواء.. ولكل سيدة ترجو الارتقاء

لا تحلقي سيدتي مع السرب

فأنت الحب وأنت النقاء، أنت المشاعر الصادقة وأنت وتر الهناء، التي يُعزف عليه لحن القوة والنجاح، فلا تسمحي لنفسك بالذبول واسقي روحك الطيبة بماء شموخ، وانطلقي نحو الشمس لتكوني نورا يكتسح كل الوجود، أمسكي نجوم الليل وضعيها عقدا يطوق شموخ عنقك، فوحده الشموخ من يجعلك تتلألئين.

عزيزتي، لا تكوني ضحية باسم المشاعر، سلمي الحب دفاتره البالية، ولا تقرئي مضمون كتاب عن قصة عاشق تهالك من قسوة الحب فأعاد ترميم ذاته مع كمّ من الدفاتر المركونة في أدراج مكتبه، يمارس بذكورته طقوس التخلي، يحتال على نفسه بين فصول روايته الجديدة، تذكري أنت بطلة كل القصص، جددي العناوين بقلمك، تأنقي ليس من أجل أحد فأنت لم تخلقي لتتبعثرين كورقة خريف تساقط على الأرض، كوني كل الربيع تتكررين في كل المواسم لتعطرين الحياة، سيدة أنت وفي الغياب تكوني كل الحضور، إغزلي من خيوط الأمل شمس تضيء طريقك، وارسم على جدران اليأس نافذة تنير قلبك، فالأسير من أسر نفسه بين أسوار الألم، والحر من أطلق روحه في رحاب الأمل، خذي حقك الحياة عنوة، أعطي بسخاء حتى يفيض قلبك حبا فينبع ويثمر فثمة ثمار يجب أن تقطف، وثمة آفاق كثيرة لابد أن تزار، وكتبا كثيرة تُقرأ، وصفحات بيضاء في سجل العمر لتكتبي فيها جملاً واضحة بخط جميل وجريء.