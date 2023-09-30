رسالة إلى كل حواء

ارسمي صورة جميلة لك واتركي الأثر الطيب في غيرك

في كل لقاء جديد مع الآخرين يجري تقييمك، حتى دون أن تدري أو تنتبهي إلى ذلك، فخلال لحظات سريعة. ربما يشكل الشخص الذي أمامك انطباعه الأول عنك مستندا على جملة من الأمور ندعوكم للانتباه عليها فيما يلي:

كوني دقيقة في مواعيدك

افترضي أن هناك شخصًا حددت معه لقاء للمرة الأولى، فهو لن يهتم كثيرًا بأعذارك عندما تتأخرين. حتى وإن أبدى تفهما لذلك، لأن الانطباع الأول قد تشكل قبل وصولك بالاستناد. إلى حقيقة تأخرك عن الموعد، وموضوع الدقة في المواعيد يعتبر من العوامل التي تدخل ضمن إطار تشكيل الانطباع الأول عن الآخرين. وعدم الالتزام بالتوقيت الصحيح ينقل انطباعًا أوليًا سلبيا.

كوني طبيعية كما أنت

إذا بدرت منك علامات عدم ارتياح خلال اللقاء الأول، فإن ذلك يجعل الشخص الذي أمامك يظهر عدم ارتياح أيضا. وفي هذه الحالة فإنك تنقلين الانطباع الأوَّلي الخاطئ عنك. فإذا كنت هادئة فإن الشخص الذي أمامك سيشعر بالهدوء، ويأخذ انطباعًا أوليًا جيدًا عنك. أما إذا كنت متوترة فإن ذلك ينقل انطباعا بأنك لا تتمتعين بشخصية متماسكة، أو أن هناك شيئا ما في الخفاء جعلك تتوترين.

لا تحملي مشاكلك معك

كثيرات يحملن معهن مشاكلهن الخاصة أينما اتجهن، لكن ذلك يجب ألا يحدث في اللقاء الأول مع الآخر. لأنه لا يعلم شيئا عن مشاكلك ولا يهمه معرفة مشاكلك الخاصة. فجميع الناس لديهم مشاكلهم الخاصة سواء كانت مشاكل زوجية أو عائلية أو وظيفية. ومن الأفضل ترك هذه المشاكل في البيت عند الذهاب للقاء الأول مع الآخرين، واعلمي أن حمل مشاكلك الخاصة معك. سيحرمك من تلك الابتسامة الطبيعية والعفوية الجميلة، وغياب تلك الابتسامة ينقل انطباعًا ليس بالجيد.

مظهر لائق

هناك أناس يقولون: إن المظهر ليست له أهمية كبيرة، لأن الأهم من ذلك هي الشخصية، ولكن هذا خطأ لانه مهم للغاية. والشخص الذي ستقابلينه للمرة الأولى لا يعرفك، ولذلك فإن مظهرك يكون المصدر الأول. الذي ينقل انطباعًا جيدًا عنك، إلا أن المطلوب هنا هو وضع ثياب لائقة متناسقة الألوان. وليس المطلوب منك أن تستخدمي ملابس عارضات الأزياء.

احترمي ثقافات الآخرين

وذلك من حيثُ المظهر والألبسة، فما ترتديه المرأة الغربية لا يتماشى كثيرا مع ما ترتديه المرأة الشرقية على سبيل المثال. ومخالفة ذلك سينقل حتمًا انطباعًا أوليًا سيئًا عنك، وهذه المشكلة يكثر حدوثها عندما تسافرين إلى بلد آخر لمقابلة أناسٍ من ثقافات أخرى. وحتى إن لم تستطيعي التعوّد على ثياب من ثقافات أخرى، فإن الاعتدال في الأمر يعتبر حلًا جيدًا ومفيدًا في نقل انطباع أوَّلي جيد عنك.

تحدَّثي عن نفسك

وهنا لابد أن تتحدثي بشكل واقعي وصادق عن نفسك، لأن أي مبالغة سيعتبرها الآخر كذبًا. ومما لاشك فيه أن الكذب ينقل أسوأ الانطباعات، واعلمي انه ليس من العيب أن تظهري عدم معرفتك بأمر من الأمور وتقوليها بصراحة. فهناك أناس كثيرون يتظاهرون بأنهم يعرفون كل شيء، ولكنهم في الواقع

لا يعرفون شيئا، وعند اتضاح عدم المعرفة فإن الانطباع الذي سيأخذه عنك الآخر سيكون سيئا للغاية.