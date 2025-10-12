رسالة إلى كل زوجة.. كيف تجعلين زوجك يحبك؟

العلاقة الزوجة حالها حال أي علاقة إنسانية أخرى لا تخلو من الخلافات والمشاكل. ولكن هنالك خلافات بناءة تؤدي إلى اكتساب الخبرات وتنمي التفاعل الإيجابي بين الزوج وزوجته. على عكس الخلافات الهدامة التي غالبًا ما تؤدي إلى النفور والعداوة.

وعليه فهناك الكثير من الأمور التي يمكن للزوجة القيام بها من أجل جعل الزوج مُحبًا لها طوال الوقت منها:

لا تنتقديه كثيرًا: بل حاولي اختيار الكلمات المناسبة وغير الجارحة لانتقاد كلام زوجك أو تصرفاته التي لا تروق لك. وابتعدي قدر المستطاع عن توجيه النقد المباشر له. فهو ليس طفلك الذي يتقبل انتقادك ونصحك الدائم له. واستعيضي عن الانتقاد بكلمات تشجيعية تحفزه على تغير أسلوبه مستقبلًا.

حاولي التقرب منه: يحب الزوج دائمًا سماع عبارات الحب والإطراء، فلا تترددي في الإعجاب بملابسه أو بتسريحة شعره. أو بذوقه في اختيار الأثاث. كذلك حاولي دائمًا مشاركته في جميع ما يحب القيام به من هوايات حتى وإن كانت تلك الهوايات ليست محل اهتمام بالنسبة لك.

عبري له عن حبك واهتمامك: احرصي على التعبير عن مدى حبك واهتمامك بزوجك كل يوم. وتعودي على استقباله بابتسامة عند عودته من العمل ولا تناديه إلا بعبارات الحب والغزل. فالزوج وبعد قضاء يوم شاق وطويل في عمله، يستحق منك المعاملة الحسنة.

اهتمي بمظهرك أكثر: احرصي على أن تكوني مهتمة بنفسك دائمًا، فالرجل يحب المرأة التي تعتني بنظافتها الشخصية وبنظافة ملابسها. واهتمي بتصفيف شعرك بطريقة جميلة وبسيطة، وبأقل التكاليف الممكنة.

حاولي أن تكوني مرحة أكثر: احرصي على أن تكوني مبتسمة دائمًا ومرحة قدر الإمكان. وابتعدي عن الحزن والكآبة حتى وإن كنت تشعرين بها، فلا تظهريها لزوجك. إلا في بعض الحالات الضرورية التي تتطلب مشاركة زوجك في همومك.

دعيه يحصل على بعض الوقت مع نفسه: سواء مع أصدقائه أو مع أفراد أسرته كأمه وأبيه وإخوته. كما يمكنك أيضًا الحصول على المزيد من الوقت لنفسك، كالخروج مع صديقة أو القيام بهواياتك التي تحبين.