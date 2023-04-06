رسالة الإسلام تصل لقلوب البشر بأقل التكاليف.. تداول عالمي لمقطع الإمام الجزائري مع القط

سجل فيديو إمام مسجد ولاية برج بوعريريج والذي اعتلت قطة كتفه خلال آداء صلاة التراويح. رقما خرافيا من المشاهدات عبر العالم خلال ساعات معدودة. حيث بلغت من خلاله رسالة سماحة الإسلام وإنسانيته قلوب البشر بأقل التكاليف.

وبينما وقف بعض المتابعين عند معاني الرحمة التي ينبغي أن تنعكس على سلوك المسلم. وقف آخرون عند معاني الآيات التي كان الإمام يتلوها خلال الصلاة. في حين رأى ناشطون أن تصرّف الإمام دحض كل الصور المشوهة عن الإسلام التي يحاول البعض زرعها.

والتقط البث الحي لصلاة التراويح بالجزائر اللحظة التي قفزت فيها قطة على الإمام في ولاية برج بوعريريج. وبحسب ما ظهر في الفيديو، لم يحاول الشيخ أن يقطع صلاته لإبعاد القطة بل احتضنها وأكمل بسلام. وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبا.

كما لم تكتفِ القطة بالتسلل إلى كتف الإمام وليد والاستقرار عليه. بل بدأت بمداعبته بطريقة طريفة والتنصت بخضوع لقراءته فيما واظب هو على ترتيل آيات القرآن الكريم بكل خشوع وثبات.

تفاعل واسع على مواقع التواصل..

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الطريف الذي جمع الإمام والمقرئ وليد بالقطة الأليفة. وأعادوا نشره عبر حساباتهم الشخصية.

كما أبدى مغردون ونشطاء إعجابهم بثبات الإمام وليد ونجاحه في ضبط نفسه. دون الشعور بالخوف أو حتى محاولة إبعاد القطة أو إبعادها عنه.

وتفاعل المعلقون بغزارة مع الفيديو، فكتب أحدهم:“سبحان الله، القط صعد إلى كتف الإمام كأنه يسلم عليه وبدون مواء. وقبل أن يركع قفز من فوق كتفه”.

كما قال آخر:“سبحان الله.. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.. سبحان الله من أحب القرآن أحبه كل شيء”.

وكتبت أخرى “الإسلام دين الرحمة، قفزت الهرة على كتف الإمام. في آية تدل على رحمة الله {فقل ربكم ذو رحمة واسعة}. وكان الإمام رحيمًا فاعلًا لكلام الله ليس مرددًا فقط، وكأنها أثنت عليه وقبلته”.

وتابعت أخرى “لا تحدثني كثيرًا عن الدين ولكن دعني أراه في سلوكك. وكأننا اعتدنا القسوة فلما رأينا الرحمة انبهرنا ونسينا أنها الفطرة”.

وقال مدون “تدبروا في الآية التي كان القط سببًا في أن يسمعها الملايين عبر العالم.. {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم .حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين }.

وكتب آخر “حقيقة ثابتة: الإسلام كل ما حاربوه اشتد وكل ما تركوه امتد”.

رسالة الإسلام تصل لقلوب البشر بأقل التكاليف

كما تداولت وسائل الإعلام الغربية فيديو الامام الجزائري وليد مهساس مع القطة. وكانت تعليقات غير المسلمين جميلة وإنسانية عكست الصورة الحقيقية لسماحة ديننا الحنيف.

ومن بين تلك التعليقات “لا أعرف ماذا يقول لكنه جميلٌ جدا. يا الله، لقد أزال هذا الصوت كل قلقي، يالها من لحظة بهيجة. أشعر براحة وأنا أستمع لتلك الصلاة. مسيحية، لكني معجبة بالأسلام جداً. أنا كاثوليكي لكني معجبٌ بالاسلام”.