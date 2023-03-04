وزير المجاهدين.. رسالة الشهيد العربي بن مهيدي وإخوانه الشهداء ستضل أمانة بأعناقنا

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأم البواقي بمناسبة إحياء الذكرى المائة لميلاد الشهيد الرمز. العربي بن مهيدي (1923-2023) والذكرى الـ66 لاستشهاده (1957-2023)، أن “رسالة الشهيد العربي بن مهيدي وإخوانه ستضل أمانة في أعناقنا”.

كما أوضح وزير المجاهدين، بمسقط رأس الشهيد العربي بن مهيدي، بدوار الكواهي، ببلدية عين مليلة، بأن “هذه الرسالة مقدسة”. و”خالدة تمضي بنا جميعا نحو اعتلاء واجب الاقتداء بمآثر العظماء من أبناء هذا الوطن، و بقيمهم الخالدة”. “برص الصفوف و تكاتف الجهود و تعميق الشعور، و الاضطلاع بالمسؤوليات”.

في حين، قال وزير المجاهدين “إن للجزائريات والجزائريين صلة بأولئك الأمجاد والأفذاذ، وبالإرث التاريخي العظيم للجزائر”. مردفا “أنهم بذلك قد أحرزوا أساسا صلبا تقوم عليه اليوم الدولة الوطنية، المستقلة، الجديدة المتجددة”. “التي صمدت و انتصرت بمرجعية نوفمبر أمام الهزات و المحن”.

كما “عدد وزير المجاهدين وذوي الحقوق في كلمته مناقب “الرجل الحكيم” الشهيد العربي بن مهيدي”. والذي وصفه بأنه كان “قائدا ملهما يهدف لاستنهاض الهمم والعزائم”. مؤكدا على أن “الذاكرة الوطنية كانت وستضل الإسمنت المسلح الذي يمتن وحدة الشعب، والذخيرة الحية لرصيد الأمة”.

في حين، أشرف الوزير رفقة السلطات المحلية للولاية، وبحضور شقيقة الشهيد، ظريفة بن مهيدي والأسرة الثورية ومختلف فعاليات المجتمع المدني. على عدة نشاطات أقيمت ببلدية عين مليلة بالمناسبة. على غرار وضع حيز الخدمة تزويد سكان قرية المهايدية بالغاز الطبيعي لفائدة 17 عائلة. وتدشين جدارية بمدينة عين مليلة تحمل صورة الشهيد العربي بن مهيدي وتسمية النهج باسمه.