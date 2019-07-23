رسالة تهنئة الأمير هاري وميغان ماركل للأمير جورج تثير الغضب!

أثارت رسالة معايدة، “الأمير هاري” وزوجته “ميغان ماركل”، للأمير “جورج”، بمناسبة عيد ميلادة السادس، غضب محبيه.

وذلك كون محبي الأمير “جورج”، اعتبروا أنه سيصبح ملكا يوما ما، لذا لا يجوز معايدته باستخفاف.

وكتب “الأمير هاري” وزوجته، في صفحتهما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للأمير “جورج”: “عيد ميلاد سعيد، نتمنى لك يوما مميزا، والكثير من الحب”.

ويمتلك “الأمير جورج”، إبن دوقي كامبريدج، “الأمير ويليام”، وزوجته “كيت ميدلتون”، بالوراثة، العرش الملكي البرطاني،

حيث أنه الثالث في خط الوصول إليه، بعد أبيه وجده.