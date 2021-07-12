رسالة جديدة تؤكد بقاء محرز في السيتي الموسم المُقبل

ترددت الكثير من الأخبار منذ نهاية الموسم الماضي عن نية فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في التخلص من نجمه الدولي الجزائري رياض محرز.

قائد المُنتخب الوطني نفى في الكثير من المرات هاته الأخبار مؤكدا مواصلة مسيرته الموسم المُقبل مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الإثنين صور محرز وأرفقها بعبارة:”اشتقنا، والله اشتقنا رياض محرز”.

وتؤكد هاته المؤشرات بقاء الساحر الجزائري الموسم المُقبل في قلعة “الإتحاد” مع قُرب استئناف التحضيرات.