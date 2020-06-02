رسالة جديدة من رجاء الجداوي: من فضلكم خافوا… كورونا صعب جدا

فن وثقافة
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رسالة جديدة من رجاء الجداوي: من فضلكم خافوا… كورونا صعب جدا
بقلم نادية بن طاهر

أرسلت الفنانة المصرية القديرة، رجاء الجداوي، رسالة صوتية جديدة لجمهورها من داخل غرفة العزل الصحي بالمستشفى بعد إصابتها بكورونا.

وقالت رجاء الجداوي في الرسالة، والتي نشرها موقع مصراوي: “الحمد لله أنا بتحسن، يمكن ببطء بس الحمد لله، هو بس نفسي شوية مش بقدر أتكلم كتير، نفسي قصير شوية، والحمد لله على كل شيء”.

وأضافت الفنانة: “الدولة عاملة مجهود عظيم، بس يا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم، يا ريت يخافوا ويعرفوا إن الموضوع صعب، والعلاج مكلف أوي على الدولة”.

وتابعت الجداوي: “خلينا نفكر في بكرة، نفكر في زيادة الحالات، ويمكن الدولة اقتصادياً ماتقدرش تلاقي علاج، من فضلكم خافوا، الموضوع صعب أوي أوي، شكراً لكل من سأل عني”.


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