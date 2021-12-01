رسالة شفوية من محمود عباس لرئيس الجمهورية هذا فحواها
تسلّم اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وثائق إعتماد سفيرين جديدين لدى الجزائر.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون تسلّم وثائق إعتماد السفير الفلسطيني الجديد “فايز محمد محمود أبو عيطة”. كما تسلم وثائق إعتماد السفير المصري الجديد “مختار جميل توفيق وريدة”.
وعقب تسليم أوراق اعتماده، قال السفير الفلسطيني الجديد لدى الجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة. “تشرفت اليوم بتقديم أوراق الاعتماد إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي شرفني بموجبها بهذا التكليف، الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفيرا لدولة فلسطين”.
وأضاف “وقد نقلت تحيات السيد الرئيس محمود عباس للسيد الرئيس عبد المجيد تبون. وتقدمت له ببالغ الشكر والتقدير على المواقف الثابتة التي عبر عنها والتي تعبر عن موقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائري باتجاه القضية الفلسطينية”.
رئيس الجمهورية يستلم أوراق إعتماد 4 سفراء جدد
واستلم الأحد الفارط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد، لدى الجزائر.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه قد إستلم رئيس الجمهورية اليوم أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر. ويتعلق الأمر بسفير المملكة الأردنية الهاشمية، شاكر عطا الله العموش. وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد ودادي ولد سيدي هيبة.
بالإضافة إلى ذلك السفير المنسّق، المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، السيد أليخاندرو إنريكي ألفاريث. وسفير جمهورية رومانيا، السيد غرويا أوتيليو جاكوتا.
كما حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.
كما تسلم رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، الأسبوع المنصرم، أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.
ويتعلق الأمر بسفير جمهورية كولومبيا، خوسي أنطونيو سولارتي غوميز، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد زولكار ناين.
بالإضافة إلى ذلك سفيرة جمهورية النمسا، كريستين موزر، سفير دولة قطر، عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة.
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