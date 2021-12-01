رسالة شفوية من محمود عباس لرئيس الجمهورية هذا فحواها

تسلّم اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وثائق إعتماد سفيرين جديدين لدى الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون تسلّم وثائق إعتماد السفير الفلسطيني الجديد “فايز محمد محمود أبو عيطة”. كما تسلم وثائق إعتماد السفير المصري الجديد “مختار جميل توفيق وريدة”.

وعقب تسليم أوراق اعتماده، قال السفير الفلسطيني الجديد لدى الجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة. “تشرفت اليوم بتقديم أوراق الاعتماد إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي شرفني بموجبها بهذا التكليف، الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفيرا لدولة فلسطين”.

وأضاف “وقد نقلت تحيات السيد الرئيس محمود عباس للسيد الرئيس عبد المجيد تبون. وتقدمت له ببالغ الشكر والتقدير على المواقف الثابتة التي عبر عنها والتي تعبر عن موقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائري باتجاه القضية الفلسطينية”.