رسالة شكر للرئيس تبون في ختام مؤتمر مجالس التعاون الإسلامي

وجه اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, اليوم الاثنين, رسالة شكر إلى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, نظير رعايته السامية للدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بالجزائر.

وقرأ رسالة الشكر الموجهة للرئيس تبون, الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, محمد قريشي نياس في ختام الدورة المنظمة تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”.

وجاء في الرسالة: “كان لمسعاكم طيب الأثر نظير الجهود التي بذلتها الجزائر لإنجاح الدورة وما توصلت إليه من نتائج مهمة”.

كما عبر نياس قريشي عن أمله في “دوام الازدهار والتقدم للشعب الجزائري تحت القيادة الحكيمة” لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.