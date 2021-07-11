رسالة شكر وتقدير من وزير الإعلام الصحراوي إلى الإعلاميين الجزائريين

وجه وزير الإعلام الصحراوي، حمادة سلمى رسالة شكر وتقدير، الى الاعلاميين الجزائريين الذين يرافعون بأقلامهم الحرة عن قضايا التحرر في العالم وعلى رأسها القضيتين الصحراوية والفلسطينية.

وذلك خلال ندوة نظمت اليوم الاحد بعنوان “القضية الصحراوية في الإعلام الناطق باللغة العربية: أسباب الغياب وسبل الحضور”، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الصحراوية.

وأشرف على الندوة التي إحتضنها مقر رئاسة الجمهورية الصحراوية، مكتب المستشارة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بملف العالم العربي، النانة لبات الرشيد، بالتعاون مع شبكة الإعلاميين الجزائريين للتضامن مع القضية الصحراوية.

وأشاد وزير الإعلام في الحكومة الصحراوية، لدى إفتتاحه الندوة، ب”الدور الكبير الذي لعبه الإعلام الجزائري في المساهمة في التحسيس بالقضية الصحراوية على مستوى الرأي الداخلي والخارجي”.

وفي سياق أخر، أكد الوزير حمادة سلمى، أن النظام المغربي هو “نظام لا يحترم الحريات، خاصة حرية الصحافة، وخير دليل على ذلك، محاكمة الصحفي المغربي الريسوني هذه الأيام، بحيث يعمل جاهدا على طمس كل ما من شأنه فضح ممارساته القمعية الإستبدادية”.