رسالة عبر “ماسنجر” توقف سائق حافلة في ميلة

أوقفت، فرقة أمن الطرقات في شلغوم العيد بميلة، سائق حافلة نقل المسافرين، بسبب الزيادة في السرعة.

كما أوضح بيان من مركز “طريقي“، أن توقيف سائق الحافلة، جاء بعد تبليغ أحد الركاب عبر الصفحة الرسمية “ماسنجر”. وبعد وبعد التنسيق مع الوحدات العاملة في الميدان تم توقيف الحافلة على مستوى الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت والعثمانية. من طرف أفراد فرقة امن الطرقات بشلغوم العيد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ميلة .

وتوجه “طريقي” بالشكر الجزيل إلى المواطن الذي قام بالتبليغ، والذي يعتبر سلوك حضاري. مثمنة إياه من أجل تحقيق السلامة على الطرقات.

بعد بلاغ من أحد الركاب.. توقيف حافلة بسبب الزيادة في التسعيرة

وافاد مركز الإعلام المروري، “طريقي”، أن أوقفت حافلة نقل مسافرين على مستوى بلدية عين الفكرون في أم البواقي.

كما أشار مركز “طريقي” أن التوقيف جاء على إثر تلقي صفحة طريقي تبليغا من أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين، عبر تطبيق ماسنجر.

في حين، أوضح المركز ذاته، أن أهم المخالفات المرفوعة ضد سائق الحافلة، هي تغيير خط المسلك، عدم توزيع التذاكر. والزيادة في التسعيرة.

وفي هذا الصدد، ذكر الدرك الوطني، بضرورة التبليغ عن جميع المخالفات والسلوكيات الخطيرة على الطرقات. وهذا من أجل سلامة مستعملي الطريق وحفاظا على حقوقهم.