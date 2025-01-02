رسالة لقلوبكم..إلى قراء ركن قلوب حائرة

أصعب شيء يمر على المرء يوميا…هو الرضا عن الأقدار.قبوله بما يمر به وهو يشعر من قلبه بضرورة التسليم واليقين بالرضا، فقد قال الله تعالى: “وكان أمر الله قدرا مقدورا”..

فيجب على كل واحد منا أن يرضى في كل موقف تمنى فيه شيئا ولم يأخذه، أن يرضى عند كل إبتلاء في أشخاص كنا نظنهم الأقرب .

فتقبل الأقدار عزيزي القارئ -خاصة إذا خالفت هوانا-معناه أننا رضينا إلى حد بعيد بما سطرته لنا القدرة الإلهية، فمهما غلبتنا الأقدار غلبناها نحن بالرضا ، وأي رضا هو الرضا بقضاء الله وقدره هيره وشره.

إذا رضيت هانت عليك كل مصيبة، وغشت قلبك السكينة ، لذا فإن أكثر ما يجب أن تدعوه في صلاتك: أن يعظم الرضا في صدرك ، واليقين في قلبك، فتغدو الشدة هينة لينة عليك.