رسالة لقلوبكم..إلى قراء ركن قلوب حائرة
بقلم النهار أونلاين
أصعب شيء يمر على المرء يوميا…هو الرضا عن الأقدار.قبوله بما يمر به وهو يشعر من قلبه بضرورة التسليم واليقين بالرضا، فقد قال الله تعالى: “وكان أمر الله قدرا مقدورا”..
فيجب على كل واحد منا أن يرضى في كل موقف تمنى فيه شيئا ولم يأخذه، أن يرضى عند كل إبتلاء في أشخاص كنا نظنهم الأقرب .
فتقبل الأقدار عزيزي القارئ -خاصة إذا خالفت هوانا-معناه أننا رضينا إلى حد بعيد بما سطرته لنا القدرة الإلهية، فمهما غلبتنا الأقدار غلبناها نحن بالرضا ، وأي رضا هو الرضا بقضاء الله وقدره هيره وشره.
إذا رضيت هانت عليك كل مصيبة، وغشت قلبك السكينة ، لذا فإن أكثر ما يجب أن تدعوه في صلاتك: أن يعظم الرضا في صدرك ، واليقين في قلبك، فتغدو الشدة هينة لينة عليك.
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