رسالة لكل حواء لتتألقي وتكوني أنثى راقية..

قومي بتمضية بعض الوقت مع النّساء الأخريات، فإنّ الجلوس معهن والتّحدّث إليهن سيجعلك تتواصلين مع جانبك الأنثوي أكثر، وتكسبين معرفة أكبر.

ثقي بجاذبيّتك وقدراتك، فالأنوثة ليست حكرًا على نمط شخصيّة معيّنة، فأنت حرة بشخصيّتك، فقط أحبّي نفسك، ولا تجلديها بالسلبية.

أبقي نفسك بعيدةً عن النّزاعات والمجادلات، وفكّري بالأشخاص من حولك وليس بنفسك فقط. وضعي نفسك مكانهم، واعلمي أنهم يمرّون بكثير من المشاكل في حياتهم. كما تمرّين أنتِ، فكّري بجانبهم من القّصة قبل أن تغضبي.

كوني أكثر تقبّلًا للعالم من حولك، الحسن منه، والسّيء، حتى تعيشي في سلامٍ مع نفسك ومعهم. تقبّلي الأمور التي لا يمكنك تغييرها بكل تواضع. وركّزي على الأشياء التي تستطيعين تغييرها، فذلك سيجعلك أكثر سعادةً وحكمة.