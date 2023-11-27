رسالة لمعشر الأزواج: أنت أيضا مسؤول عن إشاعة الحب في المنزل

عادة ما تكون أصابع الاتهام موجة للجنس اللطيف حين يحل الفتور وتنقص المودة بين أهل البيت، لكن انتم أيها الأزواج أيضا عليكم قسطا من المسؤولية لتلطيف الجو بعبارات تجعل المكان يزهر، وذلك بصفتكم مصدر الأمن والرعاية لأهله.

فيا معشر الأزواج..

أعلم أن تلك الكلمة ثقيلة على لسانك.. ولكننا سنساعدك على قولها لتكسب بها قلب حبيبتك، أجل اعلم أنها زوجتك ولكن أعلم تمام العلم أنها حبيبتك، وأنك تحبها، وتكنّ لها أعظم المشاعر، وتقدرها أيما تقدير، ولكن لعل مانعك من قولها الكبر أو خوف جرأتها عليك… إلخ، هي أعذار واهية ألقاها عليك الشيطان ليفرق بين المرء وزوجه.

فلا يكفي أيها الزوج مجرد إحساسك بتلك المعاني الرقيقة والأحاسيس الفياضة، بل واجبك نحو محبوبتك أن تظهر لها تلك المشاعر، وتلفها في غلاف جميل من الكلمات الحانية التي تكسب بها ود وحب مهجة فؤادك وأم أطفالك، حتى تتحقق لكما السكينة والمودة والرحمة التي بشرك بها الله عز وجل في قوله: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً”

أولاً: اجلس مع نفسك جلسة خفيفة، وفكر في عشر كلمات على الأقل تستعملهم يوميا لتعبر لها عن حبك لها وتقديرك لقاء ما تفعله لك ولأبنائكما. هل يوجد؟ إذا لم تعثر عليها سارع وألقهم على مسامعها.

ثانياً :إذا تأكدت من حبها لك وتضحيتها من أجلك فقل في نفسك: “فلانة تحبني” وكررها في نفسك عشر مرات

ثالثاً :أيها الزوج “ما جزاء الإحسان إلا الإحسان” مادامت تحبك هكذا فلم لا تحبها أنت أيضًا؟! ستقول: ولكني أحبها.. إذن فقل في نفسك “أنا أحب فلانة” وتدرَّج في هذا القول بتأكيد من التأكيدات حتى تصل إلى عشر مرات مثل: “أنا أحب فلانة جدًا” “بالتأكيد أنا أحبها” “أنا متأكد من أنها تسكن قلبي”… إلخ.

رابعاً :لديك الآن شحنة عاطفية قوية حاول تفريغها.. ولكن الأمر لا يزال صعبا، لذلك فلنبدأ بشيء خفيف قبل أن تصرح بقول كلمة الحب.. اشتري هديه بسيطة لها وقدمها لها مع بعض الكلمات البسيطة، مرفوقة بدعاء لله عزّ وجل كان تقول لها: “أطلب من الله أن تكوني رفيقتي في الجنة”

خامساً والأخيرة: اختر الأوقات المناسبة لتقول لها تلك الكلمات، حتى وآنت في العمل أرسل لها رسالة قصية تعبر عن تقديرك وحبك وهي تطبخ وهي تقوم بأعمال المنزل، وتدرَّج في هذا الأمر حتى تصل لقولها وجهًا لوجه ودون حياء.