رسالة لمعشر الرجال.. صونوا الأمانة في شهر العبادة

شهر رمضان شهر ترتاح فيه النفوس وتجد الكلمات الطيبة صداها، فلا لا تكن بخيلا في إظهاره بالأفعال والإحسان، وأعبق الكلام.

وهذا لا يستلزم تقديم تضحيات مادية كبيرة، فالتضحيات الأخلاقية والروحية أكبر خلال الشهر الفضيل. لذا كن كريماً كرماً معنوياً وروحياً مع شريك حياتك، بإتباع بعض النصائح البسيطة وهي:

أشكرها لرعايتها المنزل والعائلة ولطفها وكرمها، ولا تعاملها على أساس أنها ملزمة بذلك. فهذا سيقلل من حماستها لرعاية العائلة مع مرور الوقت.

كن على يقين تماماً بأن الذهب والمال والسلطة وأسلوب الحياة الفاخر، لا قيمة لها عندما لا يوجد حب. فالحياة المليئة بالحب هي الحياة الزوجية الناجحة. فهذه القناعة تجعل الصعب هينا، وتتجاوز بها كل المحن.

امنح شريك حياتك علاقة زوجية مختلفة خلال هذا الشهر المبارك، بأن تطلب من الله سبحانه وتعالى الرضا. وأن ترتبط جميع أفعالك بالابتسامة.

من المهم للزوج والزوجة أن يفهموا كيفية تلبية احتياجات بعضهم البعض، في ظل بركات رمضان المبارك.