رسالة لمعشر النساء.. إياك ثم إياك

عزيزتي إن كنت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعالي واقرئي:

ابعد أن باتت التكنولوجيا حتمية في عصرنا الحالي، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ملاذ الجميع تقريبا، لابد أن ننتبه لبعض التفاصيل التي ربما نتصرف فيها بعفوية مطلقة دون دون أن نقيم اعتبار للعواقب، فقد نفتح من خلاله بابا للمشاكل والخلافات على الحياة الزوجية نحن في غنا.

لأن هذا العالم هو عالم افتراضي فأنت لست متأكدة تماما من وراده والناشطين فيه ولا تعرفينهم ولا تعرفين نواياهم، لذا فإن أول ما يجب أن تنتبهي له سيدتي هو أنك لست مضطرة لعرض حياتك الزوجية لتظهري مدى استمتاعك بحياتك رفقة زوجك ومدى سعادتك في مملكتك الخاصة، فيكفيك أنت تشعري بها أنت فقط، فاحرصي على عدم مشاركة كل ما يتعلق بتفاصيل حياتك، كي لا تقعي في فخ المشاكل مع زوجك..

وبشكل خاص يوجد خمسة أمور هامة ينبغي أن تحاط بسياج من السرية، نقدمها لك وانتبهي سيدتي:

تفاصيل الخلافات الزوجية

فالخلافات قد تحدث بين أي زوجين، وإذا كنتِ تبحثين عن الدعم النفسي، فمواقع التواصل الاجتماعي والتي يجب أن نذكر دوما أنها مواقع افتراضية ليست المكان الأمثل لطرح ومناقشة تفاصيل خلافاتك مع زوجك، كل ما سوف تحصلين عليه هو بعض النميمة وتناقل الأخبار عن حياتك الخاصة، ما يزيد المشاكل بينك وبين زوجك، ويزيد همومك.

تفاصيل تخص زوجك

أنتِ سر زوجك، تعلمين عنه ما لا يمكن لأحد أن يعرفه، أنتِ تشاهدين عاداته اليومية، وترصدين أخطاءه ومشاكله، لذا يجب أن تكوني أمينة على التفاصيل التي تخصه، مثل السلوكيات اليومية، أو عاداته، أو إصابته بمرض ما، وتأكدي أنه إذا شارك عنكِ تفاصيل شخصية، فلن تكوني سعيدة بهذا التصرف.

تفاصيل خلافاتك مع أهل الزوج

لا يصح نشر تفاصيل حول خلافاتك مع أهل زوجك، أو كتابة التعليقات التي تسيء لهم، فهذا يؤذي زوجك، ويشعل المزيد من المشاكل.

تفاصيل هدايا زوجك لكِ

نشر صور هدايا زوجك لكِ، خاصة إذا كانت فاخرة، يقلل من شأنك، كما أن نشر تفاصيل مالية على الملأ هو تصرف مخالف لإجراءات الأمن، فاحتفظي بهذه المعلومات الشخصية لنفسك، واجعلي فرحتك بهدايا زوجك لكِ بينك وبينه.