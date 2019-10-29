رسالة مؤثرة لريم غزالي بعد مرضها وهذا ما قالته

منذ إنتشار خبر مرض النجمة الجزائرية، ريم غزالي، تلقت العديد من رسائل التشجيع والدعاء، من طرف زملائها الفنانين، وأصدقائها وجمهورها.

وشاركت الفنانة الجزائرية الشجاعة، إحدى الرسائل التي تلقتها، عبر جدار صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي، انستغرام.

وجاء في الرسالة: “إنها المحاربة، لطالما حاربت ولا تزال تحارب، ريم غزالي تلك الفتاة التي لا تمل وتحب وتتقن العمل أمام الكاميرا”.

وأضافت: “ريم الآن تحارب المرض وحولها سندها وأخوها أحمد، لطالما وقف معها ولا يزال، ريم غزالي كل من حولها يحبونها ويساندونها”.

وتابعت: “أما عن والدها السيد غزالي، حياته كلها ريم ولها أم ليست ككل الأمهات، ترفع لها القبعة، ولها زوج يحترمها ويساندها في حياتها العملية والعادية”.

مضيفة: “ريم جمهورك يقف وقفة قلب واحد ويدعو لك بالشفاء، وأملنا بالله كبير لأن قدرة الله تفوق قدرة الأطباء”.

وأوردت: “ريم حبيبتي شفاكي الله وأعادكي إلينا سالمة غانمة، ريم خلقتي لتسعدي، الحياة أمامكي وسوف تكملين، ثقتي بربي كبيرة”

وتابعت: “حاربي من أجل قطعة من قلبك، حاربي من أجل عائلتك ومن أجل جمهورك الذي يعشقك.. ريم وعدتني ترجعي بقوة بإذن الله”.

واغتنمت الفنانة هذه الفرصة، لتشكر كل من ساندها وقام بالدعاء لها، راجية من المولى عز وجل أن يصونهم ويحفظهم.

وأجرت ريم غزالي، عملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس خارج الوطن، وهي تخضع الآن لفترة نقاهة في الجزائر.