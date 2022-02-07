رسالة مؤثرة للطفل ريان من برعمين جزائريين تلهب المواقع!

تداولت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة خطية مكتوبة بيد طفلين جزائريين كتبوها للبرعم المغربي ريان. الذي أثارت قضية وفاته بعد سقوطه في بئر عميق وضيق الملايين من الناس عبر العالم.

كما جاء في الرسالة الموجهة للطفل ريان، “أنا خليل وأخي أحمد من الجزائر نحن نشاهد الجزيرة مباشر لنر انقاذك”. و”لا نشاهد سبايس تون لأنك في البئر ولا تشاهد”. “عندما تخرج سليما تعال والعب معنا في بلعباس وتكون أخانا”.

وأثارت الرسالة، موجة من التعليقات وردود الأفعال الإيجابية، حيث تأثر لها كل من قرأها.

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وسقط خبر وفاة الطفل ريان المغربي، ابن مدينة شفشاون، كالصاعقة على مختلف فئات العالم مهما كانت درجتهم. كما راح الكل من عديد الدول كبير وصغير، رئيس كان أو داعي اسلامي ينعي والديه بوفاته.

ومن جهته، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، تدوينة على “فيسبوك”، علق فيها على خبر وفاة الطفل ريان. كما كتب ماكرون باللغتين العربية والفرنسية: “هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي إننا نشاركهم حزنهم”.

في حين، نعى الجزائريون على غرار، أشخاص من مختلف جنسيات العالم، في وفاة الطفل ريان الذي كسر قلوب الملايين.

وتمكنت فرقة الانقاذ في المغرب، من إخراج الطفل ريان، الذي سقط في بئر ضيق عمقه 60 متر في إقليم شفشاون. وقد أعلن الديوان الملكية المغربي وفاة ريان مباشرة بعد انتشاله من البئر الذي قبع فيه 5 أيام.

كما تعمدت السلطات المغربية عدم اعلان وفاته الى غاية اخراجه من البئر ونقله في سيارة اسعاف بعيدا عن مكان الواقعة تفاديا لأي انزلاقات. على اعتبار ان عدد كبير من المواطنين كانوا في انتظار اخراجه.