رسالة مؤثرة من بن ناصر للجزائريين عقب نكسة الكاميرون

بعث النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر برسالة مؤثرة للجزائريين عقب ضياع حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

متوسط ميدان فريق ميلان الإيطالي نشر رسالة مُطولة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أمسية اليوم الأربعاء.

حيث قال:”كرة القدم هي رياضة سحرية، لكنها في بعض الأحيان قاسية وغير عادلة”.

كما أضاف:”مثل كثيرين، لقد دُمرت بعد هزيمة الأمس، لكن هناك شيء واحد مؤكد، سأظل دائمًا فخورًا بالقتال من أجلكم”.

قبل أن يُضيف:”شكرا لدعمكم في السراء والضراء، في جميع الظروف، تجعلنا أكثر فخراً بتمثيل الجزائر”.

“هذه الهزيمة مؤلمة وسيكون من الصعب نسيانها، لكن علينا أن نقلب الصفحة ونرفع رؤوسنا ونفكر في المواعيد القادمة”.

كما ختم:”دعونا نبقى متحدين، تأتي أيام أفضل وستتألق ألواننا مرة أخرى، سنفعل كل شيء لنمنحكم السعادة، انتصرنا معا، وسقطنا معا، وسننهض معا”.