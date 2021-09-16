رسالة مؤثرة من دنيا وإيمي سمير غانم في أربعينية والدتهما

أحيت النجمتان دنيا وإيمي سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة للفقيدة، مع دعاء مطول يطلب لها الرحمة والمغفرة، بينما نشرت شقيقتها إيمي أربع صور تنشر للمرة الأولى للراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا: “النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمى.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار”.

وأضافت: “اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها.. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين.. اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وأرها مكانها من الجنة وقل لها ادخلى من أي باب تشائين”.

وتابعت: “اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك.. اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضية وأدخلها فى جنتك مع عبادك الصالحين، اللهم إنى أسألك الفردوس الأعلى نزلا لها، اللهم ابنى لها بيتا فى الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا”.

واختتمت: “اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين و جازها جزاء الصابرين”.

بينما نشرت إيمي 4 صور تنشر للمرة الأولى للراحلة دلال عبد العزيز وعلقت عليها قائلة: “الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبتي يا مامي”.

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