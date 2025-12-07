رسالة مؤثرة من رعية فرنسي بعد إنقاذه من قبل القوات البحرية الجزائرية

بعد أسابيع عن إنقاذه قبالة السواحل الجزائرية، نشر الرعية الفرنسي نيكولا شاغبي، رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي، عبّر فيها عن امتنانه العميق لمن قام بإنقاذه القوات البحرية الجزائرية.

وجاء في نص الرسالة:

“إلى ذلك المنقذ البارع من القوات البحرية الجزائرية، المعلّق في نهاية رافعة مروحيتك التي لا أعرف حتى اسمها… رغم كل التدريب الشاق الذي تخضعون له، فإنني اليوم على قيد الحياة لأشهد على تضحيتكم والتزامكم الكامل… عندما التقت عيناي بعينيك، أدركت أنه بإمكاني أن أترك قاربي، وأنك ستبذل كل ما في وسعك لإنقاذي… لك مني كامل الاحترام… فالميداليات وجِدَت من أجل رجالٍ مثلك”.

ولقيت هذه الرسالة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأبرزت مرة أخرى احترافية وجاهزية وحدات البحث والإنقاذ التابعة للقوات البحرية الجزائرية، ودورها الإنساني في حماية الأرواح مهما كانت جنسيتها.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، عن إجراء عملية إجلاء صحي مستعجلة لبحار من جنسية فرنسية، يسمى نيكولا شاربي، شمال عين البنيان بالعاصمة، وأنه تم إنقاذه في عرض البحر من طرف القوات البحرية الجزائرية بعد عملية دقيقة نفذها المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.