رسالة مؤثرة من مراسل النهار في غزة

نقل مراسل تلفزيون النهار بغزة في فلسطين يوسف شعيب، الأجواء التي تسود القطاع خاصة بعد سلسلة الغارات التي شنتها قوات الإحتلال الصهيوني مستهدفة مباني ومجمعات سكنية ومراكز استشفاء، اسفرت عن وقوع مئات الشهداء وآلاف الجرحى فيما تواصل الحصيلة في الإرتفاع، خاصة في ظل قطع الطرقات وانعدام الاتصلات التي أعاقت وصول الإسعافات إلى المصابين.

وبحسرة وحزن كبيرين نقل الزميل المتواجد بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأجواء التي تسود غزة المحتلة. مؤكدا أن الوضع الإنساني والمعيشي هناك أضحى صعب جدا جدا جدا. كما أشار مراسل تلفزين النهار أن المصابون جراء القصف متواجدون بالأماكن العامة والبيوت ولا يستطعون الإتصال على الإسعاف. لتلقي العلاج اللازم بسبب انقطاع الاتصالات، ما دفع الكثير من المواطنين الفلسطنين إلى نقل جرحاه عن طريق السيارات العادية وحتى الدراجات النارية.

وفي إشارة منه قال الزميل شعيب يوسف “نحن الآن شبه منقطعون عن العالم والآن غزة منقطعة عن العالم. لا اتصالات ولاانترنت ولايمكن إجراء اتصالات حتى داخليا”.

تسجيل صوتي لمراسل النهار شعيب يوسف