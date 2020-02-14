رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية

رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيّدنا رسول الله

تحية وطنية طيبة وبعد..

سيادة رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعلمون سيادتكم الابتلاء الذي ألّم بنا، من خلال توقيف وإيداع المدير العام لمجمع النهار، الحبس المؤقت.

أود في هذه الرسالة المقتضبة، أن لا أخوض في تفاصيل قانونية، وأن لا أطعن في مصداقية العدالة، فزوجي المدير العام لمجمع النهار كان مؤمنا على الدوام بمقولة “بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وأهلي وإن ظنوا بي كرام”.

سيادة رئيس الجمهورية، أود فقط في هذه الرسالة أن أتقدم إلى سيادتكم، راجية عطفكم أن تنظروا بعين الرحمة إلى هذا الابتلاء، وتخففوا عنا مشقة هذا العناء.

سيادة رئيس الجمهورية، أنتم القاضي الأول في البلاد، ونحن نطمع في إنسانيتكم ، ندعو سيادتكم إلى التدخل للتخفيف من معاناتنا، بصفتي كزوجة أولا وكمواطنة ثانيا، تؤمن بأن الوطن هو كبيت الزوجية، يهون كل شيء من أجله.

سيادة رئيس الجمهورية، أشكر سيادتكم على كرم الإصغاء،

ولكم منا فائق عبارات الإحترام والتقدير.

دمتم في خدمة الشعب الجزائري الأبي.

السيدة عزوز سعاد

صحافية وزوجة المدير العام لمجمع النهار محمد مقدم