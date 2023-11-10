رسالة مقلقة من مسجد باريس.. الخطر يحدق بالمسلمين في فرنسا

بعث عميد المسجد الكبير بباريس، شمس الدين حافظ، مؤخرا برسالة إلى رئيس هيئة التنظيم السمعي البصري والرقمي (أركوم)، روك أوليفييه مايستر.

وأعرب عميد مسجد باريس عن قلق المسلمين المتزايد في فرنسا. بشأن تحرير الخطاب المناهض للمسلمين في وسائل الإعلام والتقليل من شأنه.

كما أعرب، في بيان صحفي صدر مؤخرًا، عن قلقه البالغ إزاء الانتشار التدريجي للخطاب العنصري والكراهية ضد المسلمين في فرنسا.

وقد أصبحت هذه الزيادة في الأفعال والخطابات التي تهاجم الجماعات والأفراد والممتلكات بسبب انتمائهم الديني مصدرا رئيسيا للقلق.

وأكد شمس الدين حافظ أن تجدد الخطاب المناهض للمسلمين يضر بشكل خطير بالتعايش الديني في فرنسا. وبالتالي يعرض استقرار البلاد للخطر.

وأمام هذا الوضع المثير للقلق، يدعو عميد المسجد الكبير في باريس السلطات العامة. إلى اتخاذ تدابير فورية لمكافحة هذا الاتجاه المثير للقلق. ومن الضروري حماية التماسك الاجتماعي ومنع تصعيد التوترات في وقت يتسم بالفعل بأحداث مأساوية في الشرق الأوسط.

كما يستنكر المسجد الكبير في باريس بعض التصريحات الفاضحة التي أدلت بها شخصيات سياسية وإعلامية.

ووفقا له، فإن هذه التصريحات تهدف إلى تشويه سمعة المواطنين المسلمين وإقصائهم من المجتمع.

رد فعل المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM)

كما تحدث المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) أيضًا عن هذه القضية. من خلال إدانة تعليقات المحامي أرنو كلارسفلد.

وكان قد أشار إلى “أقلية مسلمة نشطة” مزعومة في مسائل معاداة السامية، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية.

وتلقت هيئة تنظيم الوسائل السمعية والبصرية والرقمية (أركوم) تصريحات من أرنو كلارسفلد. بالإضافة إلى كاتب العمود باسكال بيري.

وكان الأخير قد ذكر على قناة LCI “معاداة السامية المزعومة” قبل أن يعتذر لاحقًا. يعد تدخل Arcom ضروريًا لضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية في وسائل الإعلام.

وشدد شيخ المسجد الكبير في باريس في بيانه الصحفي. على أن وسائل الإعلام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ناقلة لمثل هذه التطورات السلبية.

وأضاف “إن تكاثر وتكرار وخطورة هذه التصريحات الفاضحة في بعض وسائل الإعلام. ومن قبل بعض الشخصيات الإعلامية، يتنافى مع القيم الأساسية لفرنسا، مثل حرية التعبير ومناقشة الرأي”.

وأخيرا، يحتفظ المسجد الكبير في باريس بالحق في تقديم شكوى ضد الشخصيات التي تدلي بمثل هذه التصريحات التشهيرية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو السلطة العليا إلى التصرف بشكل أكثر صرامة ضد هذه الانتهاكات غير المقبولة. من خلال فرض العقوبات المناسبة عليها لمنع تكرارها مرة أخرى.