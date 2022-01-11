رسالة ملهمة من سفارة أمريكا للمنتخب الوطني

تمنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، حظا موفقا للمنتخب الوطني الذي سيخوض اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في منافسة كأس أمم إفريقيا أمام سيراليون.

وجاء بمنشور السفارة على فيسبوك “نتمنى حظا موفقا للمنتخب الوطني الجزائري وهو يدافع عن لقبه في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. ويسعى لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة دون هزيمة. كونوا فخر الجزائر يا افناك”.

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يلعب المنتخب الوطني مباراته الإفتتاحية الأولى في منافسة كأس امم افريقيا أمام سيراليون بداية من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي الجزائري على أرضية ميدان “جابوما”.

ومن المنتظر أن يعتمد الناخب الوطني جمال بلماضي على أغلب كوادر الكتيبة الوطنية باستثناء المعاقب بن ناصر، إلى جانب كل من زروقي و وناس.

كما سيكون نجم الخضر رياض محرز جاهزا لامتاع الجماهير الجزائرية على الرواق الأيمن و يوسف بلايلي على الجهة اليسرى.

ويستهدف مهندس التتويج بـ “كان” مصر تكرار السيناريو. إلى جانب تعزيز الرقم 34 على الصعيد العالمي.

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هذه هي القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الجزائر وسيراليون