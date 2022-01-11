رسالة ملهمة من سفارة أمريكا للمنتخب الوطني
تمنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، حظا موفقا للمنتخب الوطني الذي سيخوض اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في منافسة كأس أمم إفريقيا أمام سيراليون.
وجاء بمنشور السفارة على فيسبوك “نتمنى حظا موفقا للمنتخب الوطني الجزائري وهو يدافع عن لقبه في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. ويسعى لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة دون هزيمة. كونوا فخر الجزائر يا افناك”.
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يلعب المنتخب الوطني مباراته الإفتتاحية الأولى في منافسة كأس امم افريقيا أمام سيراليون بداية من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي الجزائري على أرضية ميدان “جابوما”.
ومن المنتظر أن يعتمد الناخب الوطني جمال بلماضي على أغلب كوادر الكتيبة الوطنية باستثناء المعاقب بن ناصر، إلى جانب كل من زروقي و وناس.
كما سيكون نجم الخضر رياض محرز جاهزا لامتاع الجماهير الجزائرية على الرواق الأيمن و يوسف بلايلي على الجهة اليسرى.
ويستهدف مهندس التتويج بـ “كان” مصر تكرار السيناريو. إلى جانب تعزيز الرقم 34 على الصعيد العالمي.
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يستهل المنتخب الوطني مبارياته اليوم أمام منتخب سيراليون في إطار مباريات المجموعة الخامسة من البطولة الإفريقية بالكاميرون.
وستكون الجماهير الجزائرية على موعد مع متابعة ما سيفعله النجم رياض محرز وزملائه بملعب “جابوما” بعدد من القنوات أبرزها “بي أن سبورت 1” على النيلسات و “بي ان سبورتس ماكس”1 و 2.
كما سينقل التلفزيون العمومي المباراة عبر قناة “الأرضية” و”السادسة”.
يذكر، أن المباراة ستجري بداية من الثانية زوالا بالتوقيت المحلي.
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ووجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز رسالة قوية ليلة مواجهة سيراليون الأولى في الكان.
قائد الخضر نشر صورة له من الحصة التدريبية لأبطال إفريقيا التي جرت اليوم الإثنين بدوالا الكاميرونية.
كما أرفق نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”دعنا ننطلق إن شاء الله”.
ويواجه الخضر منتخب سيراليون غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب جابوما في افتتاح مشوارهم في الكان.
كما تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن المباراة الأولى التي ستجمعهم بسيراليون، ضمن كان الكاميرون. كاشفا عن نواياه في هذه المواجهة.
وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “سنأخذ جميع المنتخبات التي تواجهنا بجدية كبيرة”.
كما أضاف الناخب الوطني: “نحن ندرك جيدا بأن أي تراخ من جانبنا سيكلفنا غاليا لذا علينا بداية هذه المنافسة بشكل قوي وجيد”.
وتابع جمال بلماضي: “علينا أن نكون حاضرين وبقوة، مثلما كنا عليه في كان 2019، وكل اللاعبين واعون بذلك”.