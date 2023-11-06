رسالة من الرئيس تبون إلى نظيرته السلوفينية.. وهذا فحواها

حظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة لوبليانا، باستقبال من قبل رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار.

ويأتي في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن عطاف نقل للرئيسة السلوفينية تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأبلغها رسالة شفوية من لدنه تؤكد حرصه على العمل معها لاستغلال كافة الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات الجزائرية-السلوفينية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه المقابلة شكلت فرصة لاستعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة المحاصر.