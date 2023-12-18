رسالة من المقاومة حول النفق العملاق.. المُهمة أُنجزت

ردت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، على الجيش الصهيوني بعد إعلانه إكتشاف نفق عملاق يعود للمقاومة.

ونشرت كتائب القسام، رسالة مصورة إلى الجيش الصهيوني، قالت فيها أنه وصل متأخرا في اكتشاف نفق عملاق بعدما أنجز مقاتلي الحركة مهمتهم.

وقالت “القسام” في رسالة نشرتها عبر قناتها على “تلغرام”، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: “وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت”.

وأرفقت “القسام” منشورها بعبارة “بعد قليل”، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.

وأظهر الفيديو لقطات من عملية طوفان الأقصى التي أجرتها 7 أكتوبر الماضي. وقد تكون الرسالة أن النفق المكتشف استخدم في عملية طوفان الأقصى فقط.

وكشف الجيش الصهيوني، الأحد، ما وصفه بـ”أكبر نفق هجومي” لحماس تم اكتشافه حتى الآن في شمال قطاع غزة.