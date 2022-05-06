رسالة مُشفرة من سليماني لمُدرب سبورتينع.. وثنائي الخضر يدعمه !

بعث النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، رسالة مُشفرة لمُدربه في فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي روبن أموريم.

“السوبر سليم” نشر صورة له على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” وهو يرتدي قميص مكتوب عليه:”لن أتوقف أبدا”.

كما أعاد زميله في الخضر رايس وهاب مبولحي نشر الصورة على الستوري الخاص به وأرفقها بكلمة “أبدا”.

وسار جمال الدين بن العمري على نهج مبولحي مع وضع عبارة:”الكل يعرف أنك لن تتوقف”.

كما كان مُدرب الفريق البرتغالي قد كشف اليوم الجمعة عدم حاجته لاسلام سليماني خلال الموسم المُقبل.

طالع أيضا: