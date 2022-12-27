رسالة وداع مؤثرة من الأسطورة بيليه إلى محبيه

نشر صاحب أشهر وكالة رياضية في بريطانيا ورجل الأعمال البريطاني فرانك خالد رسالة وداع للأسطورة البرازيلية بيليه.

وأكّد أن بيليه يتواجد في حالة صحية جد حرجة، الأمر الذي اجبره على ترك رسالة صوتية مؤثرة وجهها للجميع من مستشفى مدينة ساو باولو البرازيلية.

وأضاف “بيليه يقول وداعا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى”

كما نشرت ابنة بيليه، صورة تجمعها بوالدها في المستشفى وهي تعانقه بشدة، حيث أرفقت التغريدة بعبارة “ليلة أخرى معا”.

يذكر. أن بيليه يتواجد في مستشفى إلبرت إنشتاين في ساوباولو لمدة فاقت الشهر.

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