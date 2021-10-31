رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالة إلى كل ابن لبيب..

ابني حبيبي..

أيها الفتى المبارك، أعلم أنك فائق الذكاء سريع الاستيعاب، عدا وسامة محياك وطيب نواياك، أمومتي لك تمنحني شعوراً رائعاً بالانتماء لعالم من الخير المطلق والأمان، تبث في قلبي شعورا بالاكتفاء والغنى.

ابني، من غير اللائق أن يتحدث المرء عن فضله على الغير، لكن أتمنى أن تشفع حسن معاملتي لك وأنت صغير إن أخطأت يوما وأنا كبيرة.

إنك تعلم أني ما فضلت عليك وعلى إخوتك أحدًا من مخلوقات العالمين، ضحيت بالنفس والنفيس في سبيل أن يشتد عضكم، فلا تسمح للحاسوب أو الهاتف أن يعبث بمصيرك الدراسي، لهذا التمس لي العذر إن سمحت لنفسي بسحب تلك الأجهزة التي تستعمرك لتقنين استخدامك لها.

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