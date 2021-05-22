رسل العلم في خطر

سرق هواتف وحاسوبا ومبلغا ماليا تحت التهديد

لص يتسلل ليلا داخل مسكن وظيفي لأستاذات ويستولي على ممتلكاتهن في بسكرة!

فتحت، أمس، مصالح الشرطة في بسكرة، تحقيقا حول تعرض مسكن وظيفي تشغله أستاذات، للسرقة تحت التهديد في جنح الظلام بحي “العالية” في عاصمة الولاية.

وعلمت “النهار” بأن الحادثة وقعت فجرا، إثر قيام لص بالتسلل داخل مسكن وظيفي يقع في الطابق الأرضي لإحدى عمارات 150 مسكن بحي “بئر زعبوب”، حيث استغل الفاعل ظلام الليل وانعدام الحركة، ليقوم بتسلق الجدار والدخول إلى الشقة عبر شرفة المنزل بعد إحداث ثقب بها، أين وجد اللص أستاذتان فقط، بعدما غادرت زميلاتهما لزيارة عائلاتهن بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، خلالها تعرضت الضحيتان للتهديد بالاعتداء بسلاح أبيض من الجاني، الذي طلب منهما تسليمه ما يملكانه، ليقوم بالاستيلاء على هاتفيهما النقالين وجهاز إعلام آلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي قبل مغادرة المكان تاركا الضحيتان في حالة فزع وصدمة جراء الحادثة، وفي الصبيحة، سارعت الضحيتان إلى تقييد شكوى لدى الشرطة، التي تنقلت إلى مكان الحادثة للمعاينة ومباشرة التحقيق حول هوية الفاعل، الذي كشفت الضحيتان عن مواصفاته كونه كان وجها لوجه مع الأستاذتين.