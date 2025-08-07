رسمــيًا.. بن عطية ينضم إلى شبيبة القبائل بعقد لـ 4 سنوات

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن تعاقدها رسميًا مع اللاعب الشاب أسامة بن عطية، بعقد يمتد أربع سنوات (ترقية من الفريق الرديف)، ليُصبح بذلك أحد أبرز تدعيمات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعَدّ بن عطية، أحد العناصر الواعدة على الساحة الوطنية، إذ يتميز بمهارات فنية وروح تنافسية عالية. ما يجعله صفقة مستقبلية مهمة ضمن سياسة النادي الرامية إلى بناء فريق شاب ومتماسك، قادر على تحقيق تطلعات الجماهير القبائلية.

وأعرب بن عطية، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى أحد أكبر الأندية في الجزائر، مؤكدًا عزمه على تقديم كل ما لديه للدفاع عن ألوان الشبيبة. حيث قال في تصريح للصفحة الرسمية لـ “الكناري”: “إنه لشرف كبير لي أن أرتدي قميص شبيبة القبائل، هذا الفريق العريق صاحب التاريخ الكبير. سأبذل كل ما بوسعي لأكون في مستوى الثقة، وأتطلع لتقديم الإضافة والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية. أنا هنا من أجل التعلم والتطور، وسأقاتل من أجل الشعار”.

وأضاف: “روح الانتماء، الطموح، والتصميم، كلها عوامل كانت لها الفضل في البقاء والسعي وراء اللعب في فريق الأكابر”.

وختم بن عطية: “سأشرّف أول عقد احترافي لي مع الشبيبة، حلمي تحقق بارتداء القميص العريق، وأطمح للذهاب بعيدا في المنافسة المحلية والإفريقية”.