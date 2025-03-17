رسمياً.. إنهاء خلاف اتحاد الحراش والرويسات باتفاق بين طواهرية ولعروسي

توصل مسؤولي فريقي اتحاد الحراش، ومستقبل الرويسات، لوضع حد للخلاف الذي كان بينهما، بسبب مباراة في كرة القدم.

ونشرت إدارة اتحاد الحراش، مقطع فيديو، لجسلة الصلح التي جمعت كل رئيس اتحاد الحراش، سفيان طواهرية، ونظير من مستقبل الرويسات محمد لعروسي، بمدينة ورقلة.

وفي حضور عدة وجوه رياضية، ومسؤولين محليين، بالإضافة لأعيان مدينة ورقلة، تم الاتفاق في هذا الصلح على عدة نقاط، أبرزها:

إلغاء جميع الشكاوى والمتابعات القانونية بين الناديين، وطي صفحة الخلاف نهائياً

تجديد الثقة في المؤسسات الرياضية، لمعالجة النزاعات وفق القوانين واللوائح.

رفع طلب رسمي للجهات العليا، لإعادة النظر في قوانين البطولة الوطنية، وتمكين متصدري دوري الهواة من الصعود للمحترف

التأكيد على استحقاق الفريقين للصعود معاً إلى الدرجة الأولى بعد موسم شاق ومميز

مناشدة بالعفو عن الموقوفين، بسبب الأحداث الأخيرة، وإدخال الفرحة على عائلاتهم مع حلول العيد.