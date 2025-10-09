رسمياً.. الجزائر في مونديال 2026

تأهل المنتخب الوطني الجزائري رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق، اليوم الخميس، على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة.

في المباراة التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران لحساب الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة السابعة.

سيطر “الخضر” على مجريات اللقاء منذ البداية، إذ افتتح محمد الأمين عمورة باب التسجيل في الدقيقة السادسة بعد تمريرة ساحرة من رياض محرز. قبل أن يضيف قائد “الخُضر” بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ19 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني ضغطه ليسجل عمورة الهدف الثالث في الدقيقة 57 برأسية محكمة إثر عرضية متقنة من محرز. موقعًا على ثنائية شخصية أكدت تألقه الكبير في التصفيات.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 22 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، تعادل وخسارة واحدة فقط.

لينفرد “الخضر” بصدارة المجموعة السابعة بفارق أربع نقاط عن الوصيف أوغندا. و التي فازت بدورها على بوتسوانا بهدف دون رد.

وبذلك، ضمن “الخضر” تأهلهم رسميًا إلى “مونديال 2026” بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك في صدارة المجموعة، وللمرة الخامسة في التاريخ بعد نسخ 1982، 1986، 2010، 2014 ليواصلوا مسيرتهم المتميزة بثقة وثبات.

وسيختتم أشبال المدرب، بيتكوفيتش، مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب أوغندا يوم الثلاثاء المقبل، بملعب “حسين آيت أحمد” على الساعة الخامسة مساءً. في لقاء سيكون شكليًا من حيث التأهل، لكنه مهم للحفاظ على الديناميكية الإيجابية والاستعداد لما هو قادم من تحديات قارية وعالمية.