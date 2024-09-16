رسمياً.. الخضر يستقبلون “الطوغو” بملعب عنابة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، رسمياً عن برمجة لقاء الخضر ومنتخب الطوغو، بملعب 19 ماي 56، بعنابة.

ويلتقي المنتخب الوطني، يوم 10 أكتوبر الداخل، بنظيره الطوغولي، ضمن الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، بأن المباراة ستُقام بملعب 19 ماي بعنابة. بداية من الساعة 20:00، بعدما كان الخضر، قد لعبوا جولة الافتتاح بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني، حقق بداية قوية في تصفيات “كان” 2023. بانتصار أمام الضيف غينيا الاستوائية وآخر أمام المضيف ليبيريا، ليتصدر مبكرا المجموعة الخامسة بـ 6 نقاط.

وستكون المباراة المزدوجة أمام الطوغو، ضمن الجولتين الـ 3 والـ 4، حاسمة، لرفقاء القائد رياض محرز، من أجل ضمان تأهلهم رسميا إلى المحفل القاري. ومن ثمّ التفرّغ لتصفيات مونديال 2026.