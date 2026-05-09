رسمياً.. الكشف عن مواجهات نصف نهائي “البلاي أوف” للصعود

تحددت رسمياً مباريات الدور نصف النهائي من منافسة البلاي أوف الخاصة بالصعود، والتي تعد بالكثير من الإثارة والندية بين أندية تطمح لبلوغ القسم الأعلى وتحقيق حلم الأنصار.

وسيواجه اتحاد الشاوية فريق اتحاد الحراش في مباراة قوية ومرتقبة، بالنظر إلى قيمة الفريقين وتاريخهما، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق الفوز ومواصلة الطريق نحو الصعود، في لقاء ينتظر أن يعرف تنافساً كبيراً داخل المستطيل الأخضر.

أما المواجهة الثانية، فستجمع شباب باتنة بنظيره شباب عين تموشنت، في مباراة تبدو متوازنة على الورق، خاصة أن الفريقين قدما مستويات جيدة هذا الموسم، ما يزيد من حدة الترقب بشأن هوية المتأهل إلى الدور النهائي.

وتحمل هذه المباريات أهمية كبيرة للأندية الأربعة، التي ترى في البلاي أوف فرصة أخيرة لتحقيق الهدف المنشود، وسط ترقب جماهيري واسع لمواجهات توصف بأنها نهائيات قبل الأوان.