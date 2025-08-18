رسمياً.. المنتخب الوطني المحلي يتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة “الشان”

ضمن المنتخب الوطني المحلي تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، بعد تعادله دون أهداف أمام منتخب النيجر، في مباراته الرابعة والأخيرة ضمن دور المجموعات.

وحلّ المنتخب الوطني في المركز الثاني خلف منتخب أوغندا الذي انتزع صدارة المجموعة بعد تعادل مثير مع جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف لمثلها. في مباراة شهدت تنافساً كبيراً حتى الدقائق الأخيرة.

وجاء تأهل “الخُضر” بطريقة لم ترضِ الجماهير كثيراً، بالنظر إلى تراجع الأداء العام وغياب الفعالية الهجومية. إذلم يسجل المنتخب أي أهداف في اللقاء، ما يعكس محدودية الحلول في الثلث الأخير من الملعب.

وسيواجه زملاء اللاعب كرشاوي، في الدور المقبل، منتخب السودان أو السنغال، في مواجهة مرتقبة ستجرى يوم الجمعة القادم. على أمل استعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للمجموعة.

للإشارة، عرفت المباراة إثارة كبيرة بين اللاعبين خاصة من جانب منتخب النيجر الذي تعرض لاعبه دجينغاري للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 77. وهو ما سمح بالحفاظ على نتيجة المباراة.