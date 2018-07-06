رسمياً.. بوفون بألوان باريس سان جيرمان !

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، ضمّ الحارس الإيطالي العملاق جانلويجي بوفون، بعقد لمدة موسم واحد.

وكان صاحب الـ40 عاما قد إجتاز الفحوصات الطبية بنجاح أمسية اليوم، قبل ترسيم إنتقاله بشكل حر بعد إنتهاء عقده مع جوفنتوس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فريق العاصمة الفرنسية سيقدّم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام الاثنين المقبل.

يذكر أن بوفون دافع عن ألوان نادي مدينة توينو الإيطالية، العملاق جوفنتوس، لـ17 سنة كاملة، قادما من بارما عام 2001.