رسمياً.. مضوي مدرباً جديداً للنصر الليبي

أعلنت إدارة نادي النصر الليبي عن تعاقدها بشكل رسمي مع المدرب خير الدين مضوي، وذلك في إطار فترة الانتقالات الجارية حالياً، حيث سيقود الفريق في التحديات المقبلة محلياً وقارياً.

وجاء في بيان النادي أن اختيار مضوي لم يكن صدفة، بالنظر إلى الخبرة التي راكمها المدرب الجزائري في تجاربه السابقة، إضافة إلى مكانته المميزة في الساحة الكروية العربية، خصوصاً بعدما بصم على إنجاز تاريخي رفقة وفاق سطيف بتتويجه بكأس رابطة أبطال إفريقيا سنة 2014.

وسبق لمضوي أن خاض عدة محطات تدريبية بارزة داخل وخارج الجزائر، آخرها مع النادي الرياضي القسنطيني في الموسم المنصرم، حيث قدم معه مستويات جيدة وحقق نتائج إيجابية، غير أن ذلك لم يكن كافياً لتمديد التجربة إلى الموسم الحالي.

ويسعى نادي النصر الليبي من خلال التعاقد مع مضوي إلى إعطاء نفس جديد للفريق، وإعادته إلى الواجهة سواء على الصعيد المحلي أو من خلال المشاركات القارية، في ظل طموحات كبيرة لإعادة بريق “الفحامة” الليبي.